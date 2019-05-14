Южнокорейская компания получила заказ на строительство газовоза для Океании

Кодже, Южная Корея, , 13:33 — REGNUM Южнокорейская судостроительная компания Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) получила заказ на строительство крупного газовоза от судовладельцев Океании. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей компании.

По их словам, судно будет построено на верфи Окпхо, расположенной в городе Кодже провинции Кёнсан-Пукто, и спущено на воду во второй половине 2021 года.

Известно, что в этом году компания Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering получила заказы на строительство четырнадцати судов (пять газовозов, шесть нефтяных танкеров и три подводные лодки) на общую сумму $2,5 млрд, что является 30% от запланированной прибыли в этом году.