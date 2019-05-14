Атомный ледокол «Урал» подготовлен к спуску на воду

Санкт-Петербург, , 13:15 — REGNUM Торжественный спуск на воду второго серийного атомного ледокола «Урал» проекта 22 220 состоится на Балтийском заводе 25 мая 2019 года, сообщает пресс-служба Объединенной судостроительной корпорации.

Атомные ледоколы проекта 22 220 «Арктика», «Сибирь» и «Урал» станут самыми крупными и самыми мощными атомоходами в мире. В отличие от ледокола «Арктика» — головного судна проекта, «Урал» сойдет со стапеля с уже загруженными реакторными установками и практически полностью оснащенный системой электродвижения.

Отмечается, что спусковой вес ледокола увеличен до 19 тыс. тонн с целью усовершенствования производственного процесса. Также судостроители произвели погрузку крупногабаритной конструкции, состоящей из секций трех ярусов надстройки. Эти технологические решения облегчат труд судостроителей, сократят затраты и сроки постройки корабля.

Атомоходы проекта 22 220 смогут проводить суда в арктических условиях, пробивая по ходу движения лед толщиной до трёх метров. Ледоколы обеспечат проводку судов, перевозящих углеводородное сырье, добываемое на месторождениях Ямальского и Гыданского полуостровов, шельфе Карского моря, на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Двухосадочная конструкция позволит использовать ледоколы как в арктических водах, так и в устьях полярных рек.

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