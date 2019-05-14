Упрдор сообщил, когда дороги Северного Кавказа закроют для большегрузов

Черкесск, , 13:14 — REGNUM В ряде субъектов Северного Кавказа введут ограничения на проезд большегрузного транспорта. Эти меры будут предприняты в связи с наступлением летнего периода согласно приказу Федерального дорожного агентства о специальном порядке проезда тяжеловесного транспорта на федеральных трассах, сообщили ИА REGNUM 14 мая в пресс-службе ФКУ Упрдор «Кавказ».

Так, при превышении температуры воздуха днем 32 °C с 10−00 до 22−00 вводится ограничение движения большегрузов в Ставропольском крае, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Ингушетии.

Эти меры, как отметили в Упрдоре, позволят сохранить дорожное покрытие «в период снижения несущей способности конструктивных элементов автомобильных дорог». В компании также отметили, что запрет на дневное движение будет распространяться только на транспортные средства, у которых осевые нагрузки превышают допустимые значения.

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Напомним, ограничения для грузовых автомашин в жару действовало на Юге России и Северном Кавказе и в прошлые годы. Так, летом 2018 года в Краснодарском крае и Адыгее запретили движение днем на федеральных трассах все большегрузы, кроме пассажирских автобусов.