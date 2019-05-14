155 млн рублей субсидий выделено аэропорту Брянска на 2019 год

Брянск, , 13:13 — REGNUM 155 млн рублей составил размер субсидий, выделенных правительством Брянской области аэропорту Брянска на 2019 года. Об этом 13 мая заявил заместитель губернатора Александр Жигунов.

«Первоначально субсидирование предусматривало 105 млн рублей, затем, с учетом того, что мы добавили еще четыре рейса в Анапу и Симферополь, еще было выделено около 50 млн. Надо будет добавить, думаю, что правительство добавит средства для финансирования, чтобы рейсы выполнялись», — цитируют Жигунова «Брянские новости».

Отметим, что 13 мая из аэропорта Брянска компания «Руслайн» открыла регулярные рейсы в Анапу и обратно — дважды в неделю. С 14 мая открыты рейсы в Симферополь, которые также будут отправляться дважды в неделю. Перевозчик также намерен отправлять рейсы в Москву.

Отметим, что в 2019 году из международного аэропорта федерального значения «Брянск» летают самолеты по направлениям: Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Сочи, Симферополь, Анапа.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 сентября 2018 года на встрече губернатора Брянской области Александра Богомаза и председателя правительства РФ Дмитрия Медведева обсуждался вопрос реконструкции аэропорта. Всего за три года на оздоровление и реконструкцию аэропорта «Брянск» из областного бюджета выделено более 600 млн рублей.

Разработка проектно-сметной документации по первой очереди реконструкции аэропорта, которая включает в себя, в частности, строительство аэровокзала, по данным правительства области, близится к завершению.

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