Госдума расширила полномочия Счетной палаты

Москва, , 13:12 — REGNUM Закон о новых полномочиях Счётной палаты Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передаёт корреспондент ИА REGNUM 14 мая.

Закон дополняет существующие полномочия аудиторов новыми возможностями. Теперь Счетная палата сможет проводить внешний аудит хозяйственных товариществ, обществ с участием госкорпораций и гос компаний. Кроме того, теперь аудиторы также будут вправе проверить уставные капиталы публично-правовых компаний, чтобы проследить за их расходами.

Помимо этого Счётная палата также получила возможность проверять всех, кто оказывает услуги или производит товары за счет субсидий из госбюджета. Речь не только о компаниях, но и об индивидуальных предпринимателях и физлицах.

Такие меры необходимы для того, чтобы создать единую систему контроля над расходами бюджетных средств, отмечал ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Это позволит создать единую систему контроля за эффективностью расходования бюджетных средств на всех стадиях реализации национальных проектов и госпрограмм, на которые выделяются значительные суммы. Важно проследить, на что они потрачены и каков результат», — заявлял Володин.