За действия во время кризиса готовится вынесение недоверия главе ЦБ Литвы

Вильнюс, , 13:08 — REGNUM

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис сегодня, 14 мая, заявил, что поддерживает выводы временной парламентской комиссии, которая расследовала действия властей Литвы во время экономического кризиса 2008−2009 годов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В выводах часть вины возлагается на главу Центробанка Литвы Витаса Василяускаса, который, согласно выводам, позволил коммерческим банкам повысить процентные ставки во время кризиса и, получив сверхприбыль, ещё больше ухудшить положение населения. Василяускасу предложено выразить недоверие.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным расследователей, ЦБ Литвы во времена кризиса десятилетней давности мог быть в сговоре с коммерческими банками, которые в то время резко повысили кредитные ставки, что усугубило и так сложное положение населения. При этом министром финансов Литвы в это время была сегодняшний фаворит президентской гонки, кандидат от консерваторов Ингрида Шимоните, а советником президента самого крупного в Литве банка, шведского SEB, второй по популярности кандидат, экономист Гитанас Науседа. Оба этих политиков прошли во второй тур выборов президента Литвы, который состоится 26 мая.