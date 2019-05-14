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В Павлодарской области досрочно отремонтировали трассу Павлодар — Омск

Экономика

В Павлодарской области планируется отремонтировать восемь участков автодороги протяженностью 146 км

Павлодар, Казахстан, 14 мая 2019, 13:07 — REGNUM  Сотрудники дорожных служб с опережением графика завершили ремонт участка автодороги «Граница России — Майкапчагай» по направлению Павлодар — Омск, сообщили в пресс-службе национальной компании «КазАвтоДор».

Отмечается, что дорожники выполнили ремонт методом фрезерования покрытия с укладкой нового асфальта общей протяженностью 27 км. Всего в Павлодарской области планируется отремонтировать восемь участков автодороги протяженностью 146 км.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 мая министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Роман Скляр потребовал от порядных организаций завершить строительство участка автодороги возле поселка Шидерты в Павлодарской области Казахстана.

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Развитие автотранспортной инфраструктуры
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