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Starbreeze «поделилась» одной из своих студий с создателями GTA V

Экономика

Студия Dhruva Interactive была продана за $7,9 млн

Бангалор, Индия, 14 мая 2019, 13:31 — REGNUM  Компания-разработчик игр Rockstar Games (Red Dead Redemption, Grand Theft Auto) приобрела индийскую студию арт-дизайна Dhruva Interactive у шведской компании Starbreeze. Сумма сделки составила $7,9 млн, сообщает gamesindustry.biz.

«Dhruva Interactive основали, чтобы создать производство игр мирового класса в Индии. И присоединение к Rockstar Games — ещё одно доказательство того, что мы преуспели в создании талантливой команды, способной привнести свой вклад в лучшие игры мира», — заявил глава Dhruva Interactive Раджеш Рао.

Сделка завершится до конца июня 2019 года. Сообщается, что команда Dhruva Interactive будет работать совместно с индийский подразделением Rockstar Games, расположенном в Бангалоре.

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Продажа Dhruva Interactive стала вынужденной мерой для Starbreeze из-за тяжелого финансового положения. Ранее руководство компании заявило о том, что Starbreeze может не протянуть ещё год без дополнительных средств. «Дефицит ликвидности» прогнозируется уже к середине 2019 года, а представители компании заняты поиском спонсоров.

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