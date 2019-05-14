Евросоюз предоставил Уганде $22,3 млн. для поддержки бюджета на 2020 год

Кампала, , 13:02 — REGNUM Евросоюз выделил 84 миллиарда угандийских шиллингов (около 22,3 миллионов долларов США) на поддержку бюджета Уганды в 2019/2020 финансовом году, передает Daily Monitor Uganda.

Глава делегации Евросоюза в Уганду Аттилио Пацифичи на праздновании дня ЕС, прошедшем 9 мая, заявил, что средства напрямую поступят в бюджет Уганды, а их правомерное использование будет обеспечивать правительство.

Пацифичи отметил, что национальный план развития Уганды чересчур сфокусирован на инфраструктуре, в то время как социальная сфера, экономика и сфера защиты окружающей среды получают значительно меньше средств.

«Я рад сообщить, что мы только что одобрили выплату в размере 20 миллионов евро. Правительство через сферу правосудия и учета примет решение о том, как наилучшим способом потратить эти средства, например, увеличить прозрачность в сфере управления природными ресурсами, сверить декларации об активах высших чиновников, снизить число нерешенных судебных дел или что-либо еще. Вторая выплата, также в размере 20 миллионов евро, будет одобрена, если цели, прописанные в финансовом соглашении, будут достигнуты», — заявил Пацифичи.

Он добавил, что поддержка бюджета — признак доверия правительству Уганды. В 2013 году Евросоюз закрыл программы прямой поддержки бюджета из-за коррупции в государственном секторе. В 2018 год программы были впервые возобновлены.

Премьер-министр Уганды Рухакана Ругунда заявил, что страна продолжит поддерживать хорошие отношения с Евросоюзом для обоюдной пользы обеих сторон. Он подчеркнул, что Уганда ценит партнерство и добавил, что власти обеспечат надлежащее использование предоставленных средств.