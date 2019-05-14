Трещин в фундаменте АЭС «Аккую» нет — АО «Аккую нуклеар»

Анкара, , 13:15 — REGNUM Никаких трещин и не предусмотренных проектом пустот в залитой фундаментной плите первого энергоблока АЭС «Аккую» в Турции нет. Об этом говорится в официальном комментарии АО «Аккую нуклеар».

«Безопасность сооружения и последующей эксплуатации АЭС «Аккую» является для АО «Аккую нуклеар» и госкорпорации «Росатом» определяющим приоритетом, — подчеркнули в компании. — Как владелец и будущий оператор станции, мы, как никто, заинтересованы в соответствии проекта и хода строительных работ высочайшим стандартам безопасности».

Как сообщили в АО «Аккую нуклеар», 3 апреля 2018 г. стартовал этап заливки «первого бетона» фундаментной плиты первого энергоблока АЭС «Аккую» и 8 марта 2019 г. бетонирование было завершено. «Работы, — подчеркнули в компании, — проводились и проводятся под контролем независимой инспекционной организации в сфере сооружения объектов атомной отрасли, контролера заказчика — французской компании ASSYSTEM EOS, имеющей соответствующую аккредитацию Турецкого агентства по атомной энергии — ТАЕК, а также самого ТАЕК. В ходе контроля работ на площадке, ТАЕК также опирается на техническую экспертизу и контроль качества компании Bureau Veritas, одной из признанных мировых лидеров в сфере промышленного аудита, технической инспекции и сертификационных услуг. Весь процесс строительства прозрачен и тщательным образом контролируется».

«На подготовительном этапе бетонирования летом прошлого года, — рассказали в АО «Аккую нуклеар», — отрабатывался состав бетонной смеси. Работа проводилась специализированным экспертным институтом, учитывалась специфика местных турецких строительных материалов, а также технология укладки бетона в жарких климатических условиях конкретного региона. При выполнении элементов бетонирования возможны изменения, такие как появление отверстий, расслоений, включая образование трещин, но в пределах, предусмотренных техническими нормами при бетонировании. Это нормальная практика при сооружении масштабных строительных объектов, в т.ч. АЭС. Важно было не только верно подобрать состав бетонной смеси, но и обеспечить уход за залитым бетоном, контролировать температуру его остывания, показатели влажности и т.п. По результатам всех работ был разработан оптимальный состав бетона, а также технология его укладки и выдержки».

«Качество бетонной смеси, эффективность выбранной технологии укладки и выдержки бетона подтвердила комиссия с участием независимой инспектирующей организации ASSYSTEM. Работы были выполнены в соответствии с современными требованиями и нормами МАГАТЭ, национальными требованиями Турецкой Республики. В конструкцию фундаментной плиты уложено более 17 000 кубических метров самоуплотняющегося бетона, — подчеркнули в компании. — По итогам всех выполненных работ, никаких трещин и не предусмотренных проектом пустот (технологических закладных для прокладки кабелей и т.д.) в залитой фундаментной плите нет. Таким образом, возведено надежное основание ядерного острова блока №1 будущей АЭС, которое обеспечит безопасную эксплуатацию в течение всего планового срока, а это как минимум 60 лет, с возможностью продления. Такое основание способно воспринимать и выдерживать все предусмотренные проектом нагрузки».

«Следующим этапом сооружения блока №1 является возведение внешних и внутренних стен здания реактора, — отметили АО «Аккую нуклеар». — Работы уже ведутся. Сообщения о трещинах в бетоне либо задержке хода строительства станции в настоящее время не соответствуют действительности. Строительство проекта АЭС «Аккую» продолжается в соответствии с требованиями атомной безопасности и самыми высокими стандартами качества и в соответствии с запланированным графиком строительства».