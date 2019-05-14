Мутко призвал глав регионов соблюдать лимит роста коммунальных тарифов

Москва, , 12:53 — REGNUM Российские регионы не должны обходить лимиты роста коммунальных тарифов с помощью лазеек в законодательстве, заявил 14 мая вице-премьер по вопросам строительства и регионального развития Виталий Мутко на совещании с регионами в правительстве.

Вице-премьер попросил глав регионов провести работу с населением о запланированном повышении платы граждан за коммунальные услуги, которое произойдет с 1 июля и в среднем по стране составит 2,4%.

«Рассчитываю, что обходные маневры в ваших региональных комиссиях не будут включены, чтобы не получалось так, что мы принимаем предельные индексы, а потом находим обходы», — подчеркнул Мутко.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об особенностях индексации платы за жилищно-коммунальные услуги в 2019 году.

Согласно документу, индексация тарифов за коммунальные услуги в текущем году пройдет в два этапа. Первое повышение (на 1,7%) прошло 1 января, а с 1 июля 2019 года тарифы будут проиндексированы дополнительно на 2,4%.

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