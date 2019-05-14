В Нур-Султане планируют создать тюркскую торгово-промышленную палату

Нур-Султан, , 13:04 — REGNUM Устав совместной тюркской торгово-промышленной платы планируется подписать 17 мая в Нур-Султане, сообщили 14 мая в пресс-службе национальной палаты предпринимателей Казахстана «Атамекен».

Отмечается, что первое заседание палаты пройдет под председательством министра национальной экономики Казахстана Руслана Даленова. В новый орган войдут представители Азербайджана, Казахстана, Киргизии и Турции.

Планируется, что совместная палата будет способствовать дальнейшему укреплению экономических связей между бизнесменами стран-членов палаты, которая будет работать в тесном сотрудничестве с секретариатом Тюркского совета.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале марта таможенные администрации стран-членов Тюркского совета подписали меморандум о взаимопонимании, который упрощает процедуру таможенного оформления на пути Транскаспийского транспортного коридора.

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