По делу о банкротстве чувашского МУП могут «простить» 37,8 млн?

Чебоксары, , 12:48 — REGNUM В Чувашии в рамках дела о банкротстве МУП «Управляющая компания в жилищно-коммунальном хозяйстве г. Новочебоксарска» оценена стоимость трёх машин, проведена инвентаризация имущества и дебиторской задолженности, которая предварительно составляет 88,67 млн рублей, из них с истёкшим сроком исковой давности — 37,85 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

В рамках дела о банкротстве дана рыночная оценка движимого имущества, принадлежащего МУП «Управляющая компания в жилищно-коммунальном хозяйстве г. Новочебоксарска». Это три автомобиля 2006 и 2009 годов выпуска: спецмашина УАЗ 396 255, ГАЗ-2217 и ГАЗ-1105. Общая стоимость транспортных средств оценена в 205 711 рублей.

Отметим, согласно инвентаризации, в состав основных средств предприятия входят административное здание и складские помещения по улице Комсомольская, 3а, транспортные средства, гаражный бокс, 17 компьютеров, принтеры, «сервер для квартплаты», система видеонаблюдения. В этом же списке — детские площадки, малые архитектурные формы, игровые и спортивные комплексы, карусели, помещения для установки узлов учёта и другие объекты. В перечне товарно-материальных ценностей — 115 единиц: в частности, сварочные аппараты, деревообрабатывающий станок, трапы, элеватор, аквариум, офисная техника, спецодежда.

По данным инвентаризации дебиторских расчётов (по состоянию на 14 февраля 2019 года), общий баланс составляет 149 407 491,55 рублей. В том числе дебиторская задолженность оценена в 88 699 942,99 рублей, из них не подтверждённая — 60 707 548,56 рублей, задолженность с истёкшим сроком исковой давности — 37 849 485,73 рублей. Наибольшая сумма в структуре дебиторской задолженности приходится на текущие платежи населения — 68 465 647,43 рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 ноября 2018 года решением Арбитражного суда Чувашии МУП «УК в ЖКХ г. Новочебоксарска» было признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство. Ранее отмечалось, что в период наблюдения в реестр требований кредиторов должника включены требования кредиторов в общем размере 113 461 369 рублей 32 копейки.

Данное предприятие было одним из крупнейших в ЖКХ чувашского Новочебоксарска. За два года до банкротства МУП, когда ситуация на предприятии стала усложняться, управление имущественных и земельных отношений администрации Новочебоксарска учредило ООО.

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