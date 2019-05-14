В алтайской молочной продукции нашли повышенное содержание иранского свинца

Барнаул, , 12:48 — REGNUM Четверть проверенной молочной продукции, которую произвели в России в 2018 году, оказалась фальсифицированной. Об этом сообщил заместитель руководителя Россельхознадзора Николай Власов. В число регионов-лидеров по производству такого молока вошел Алтайский край.

Не в последнюю очередь попадание Алтайского края в перечень Роспотребнадзора сыграли февральские проверки качества молочной продукции в регионе. Тогда по их итогам многие магазины не только региона, но и федерального центра лишились значительной части алтайских сыров.

Роспотребнадзор снял с продажи сотни килограммов некачественной молочной продукции, а у ряда производителей были отозваны декларации о соответствии. Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю — региону, где производится две трети объема всех сыров в стране, проверило 365 пищевых предприятий, в том числе девять молочных комбинатов. Требованиям техрегламентов не соответствовала каждая десятая взятая проба.

Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности пищи, ведущий российский институт по проверке качества питания, в партнерстве с компанией ООО «Молпродкомплект» провел экспертизу пищевых добавок, используемых для производства молочных продуктов. Как пишут «Новости Горного Алтая», в них выявлено превышение содержания свинца в продукции, поставляемой из Ирана и используемой рядом предприятий Алтайского края. Пищевые добавки были сделаны производителем, адрес производства Iran, Kushesh 1 st., ImamKhomeiniBivd, Semnanind. ZoneZemnan. При анализе выяснилось, что иранский продукт содержит повышенное содержание свинца и кадмия, при этом свинца почти в восемь раз больше, чем допускается европейскими нормативами, установленными Объединенным комитетом ФАО/ВОЗ по пищевым добавкам и контаминантам (JECFA) и в полтора раза больше по нормативам Таможенного союза.