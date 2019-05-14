Министр сообщения Латвии признает окончание эпохи транзита

Рига, , 12:45 — REGNUM Министр сообщения Латвии, сопредседатель латвийско-российской межправительственной комиссии Талис Линкайтс в интервью изданию «Открытый город» заявил, что сейчас доходы страны от российского транзита достаточно высоки, но в ближайшем будущем ситуация может измениться.

После того, как закончится реконструкция терминалов в российских портах в Финском заливе, поток транзитных грузов через латвийские порты может значительно снизиться, и министр не представляет, чем заместить падение доходов от транзита. Реальных альтернатив пока не видно.

«Я смотрю из своего кабинета в окно и вижу каждый день составы с углем, которые идут в порт. Но это не долгосрочная тенденция. Мы знаем, что реконструкция российских портов закончится и потом, может быть, таких красивых цифр по транзиту у нас не будет», — сказал министр.

На вопрос о том, смогут ли товары из Китая, поставляемые в Европу по «Новому Шелковому пути», заместить российские, Линкайтс ответил уклончиво. По его мнению, железнодорожные составы, прошедшие из Китая через Казахстан, Россию и Латвию, являются скорее показательной акцией. Если надеяться на китайские товары, то только на те, которые будут производиться в китайском индустриальном парке «Великий камень» близ Минска в Белоруссии.