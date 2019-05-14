Московское мороженое и пиво представили на выставке в Китае

Москва, , 12:44 — REGNUM Московские компании принимают участие в выставке «SIAL China 2019» в Китае, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы.

Выставка проходит с 14 по 16 мая. Столичный бизнес представлен под единым брендом «Made in Moscow».

По информации пресс-службы, москвичи представят 20 видов пищевой продукции: конфеты ручной работы, уникальный фруктовый сахар, десерт мёд-суфле, мороженое комплексы и спортивного питания и витаминов, разработанные российскими специалистами. Кроме того, представят линейку продуктов здорового питания, кофе, светлое безалкогольное пиво.

«В прошлом году московские производители уже участвовали в выставке «SIAL». Она проводилась в Париже. По ее итогам столичные предприниматели успешно подписали ряд экспортных контрактов. Поэтому мы намерены и дальше оказывать всестороннюю поддержку нашим производителям и способствовать увеличению экспорта за рубеж», — рассказал руководитель департамента Алексей Фурсин.

По его словам, наиболее популярными товарами пищевой продукции, которые экспортируют из Москвы в Китай, в 2018 году стали солодовое пиво (объем экспорта — 14,6 млн долл. США, рост относительно 2017 года — 93,0%), пшеничная мука (объем экспорта — 1,8 млн долл. США, рост относительно 2017 года — 17,2%), а также шоколадные конфеты, шоколад с начинкой из злаков, сухофруктов и орехов и шоколад без начинки (совокупный объём экспорта трёх товарных категорий — 4,0 млн долл. США).