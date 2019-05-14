Скрытая угроза: из Казахстана в Россию пытались нелегально ввезти 7 т мяса

Оренбург, , 12:45 — REGNUM На российско-казахстанском участке границы, в районе международного автомобильного пункта пропуска «Маштаково» в Оренбургской области пресечена попытка ввоза на территорию России 7,2 т мяса птицы (грудка утиная) из Казахстана, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Россельхознадзора по региону.

Грузовик следовал из Казахстана и, согласно сопроводительным документам, перевозил картофель. Однако в ходе досмотра был обнаружен спрятанный под картофелем груз — мясо птицы. Это продовольствие перевозилось с нарушением температурного режима и нелегально. Вес партии мяса, извлеченного из-под мешков с картофелем, составил 7,2 тонны. Согласно маркировке на коробках, продукция произведена в Китае.

13 мая вся партия потенциально опасного мяса птицы изъята из оборота и утилизирована.