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Скрытая угроза: из Казахстана в Россию пытались нелегально ввезти 7 т мяса

Экономика

Тайник с крупной партией потенциально опасного мяса обнаружен в грузовике, который следовал через оренбургский участок госграницы

Оренбург, 14 мая 2019, 12:45 — REGNUM  На российско-казахстанском участке границы, в районе международного автомобильного пункта пропуска «Маштаково» в Оренбургской области пресечена попытка ввоза на территорию России 7,2 т мяса птицы (грудка утиная) из Казахстана, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Россельхознадзора по региону.

Грузовик следовал из Казахстана и, согласно сопроводительным документам, перевозил картофель. Однако в ходе досмотра был обнаружен спрятанный под картофелем груз — мясо птицы. Это продовольствие перевозилось с нарушением температурного режима и нелегально. Вес партии мяса, извлеченного из-под мешков с картофелем, составил 7,2 тонны. Согласно маркировке на коробках, продукция произведена в Китае.

13 мая вся партия потенциально опасного мяса птицы изъята из оборота и утилизирована.

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