Москва, , 12:38 — REGNUM

В ближних прогнозах рубля самое главное — верно идентифицировать самые главные факторы влияния. Благодаря зашкаливающей геополитике в последние месяцы их образовалось огромное безобразное нагромождение, и, чего греха таить, многие коллеги-аналитики сваливают всё в одну кучу, создавая замысловатые многофакторные модели, в которых порой очень трудно разобраться, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский.

По его мнению, самый главный вопрос, который тревожит сейчас многих — каким образом торговые войны США и Китая отразятся на российском рубле. Для России — это игра с нулевым итоговым счётом. По-настоящему затронуть рублёвые процессы курсообразования смогут только понятные, легко просчитываемые наперёд конкретные выгоды России от этой войны. Например, в случае массовой посадки соевых бобов на Дальнем Востоке, чтобы заместить импорт аналогичных позиций Китаем из США. Пока об этом речи не идёт, надо смотреть на другие вещи, и напрочь вычеркнуть фактор торговой войны из «уравнения рубля».

«Опубликованная 13 мая макростатистика, указавшая на 6%-ный рост профицита торгового баланса России в первом квартале, — без сомнения, важного индикатора улучшающейся внешней позиции РФ по валюте и долгу — никак не повлияло на рубль, из чего можно сделать вывод, что в ближайшее время макростатистика будет оставаться в тени.

Размещения ОФЗ — несколько более весомый индикатор — равно как и статистика долей нерезидентов в российском долговым рынке. Что особенно важно, здесь срабатывает цепная реакция: чем лучше состояние этого рынка, тем больше он привлекает к себе внешних инвесторов, вынужденных покупать рубли. В этом смысле, размещение госдолга после праздников 15 мая будет в крайне мере иллюстративным и важным для поддержки бенчмаркинга. В случае удачи, было бы правомерно ожидать укрепление рубля ниже уровня 65 за доллар», — пояснил эксперт.

Другой момент, а котором невозможно не упомянуть — валютные покупки ЦБ для Минфина. 13 мая вышла сенсационная новость о том, что Россию могут включить в список стран, манипулирующих нацвалютами. Основной критерий — как раз вышеупомянутые рублёвые интервенции регулятора на бирже согласно «бюджетному правилу».

Весьма сложно спрогнозировать, каким именно образом Банк России отреагирует на этот сигнал и отреагирует ли вообще, но одно очевидно: на рожон никто лезть не будет, и объемы покупок долларов увеличивать тоже никто не будет. Возможно, недостающие объёмы будут покрыты за счёт скупки евро — но это как версия.

«В таком случае рубль может укрепиться против доллара ниже 65, но упасть в паре с евро до 73−73,50. То есть, велика вероятность что рубль вновь переместится в более привычный для него в последнее время торговый диапазон 64 — 65 руб. за доллар, вместо нынешнего завышенного 65−66. В свете приближающихся переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа ослабления рубля в связи с какими-либо внезапными спекулятивными атаками не прогнозируется», — полагает Рожанковский.

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