Белоруссия сократила товарооборот и наторговала в минус

Минск, , 12:32 — REGNUM «В январе — марте 2019 г. внешнеторговый оборот товаров Республики Беларусь составил 16 474,5 млн долларов США, в том числе экспорт — 7713,3 млн долларов, импорт — 8761,2 млн долларов. К уровню января — марта 2018 г. из расчета в текущих ценах оборот внешней торговли товарами составил 97%, экспорт — 96,8%, импорт — 97,2%», — проинформировал в Национальный статистический комитет Белоруссии.

Там также отметили, что за январь-март экспорт товаров в натуральном выражении по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года снижен на 0,6%, а импорт — на 1,7%. При этом средние цены экспорта сократились на 2,5%, а импорта — на 1,2%.

Судя по данным официальной статистики, по итогам I квартала 2019 года Белоруссия наторговала в минус на без малого $1,5 млрд при формальном росте ВВП. Ранее Белстат сообщал, что в январе-марте ВВП Белоруссии вырос на 1,1% в текущих ценах и составил 28,6 млрд белорусских рублей.