Вертолётный центр для российской техники в Перу будет создан в 2019 году

Москва, , 12:31 — REGNUM Создание вертолетного центра техобслуживания и ремонта российских вертолётов в Ла-Хойе (Перу) завершится до конца 2019 года, заявил генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев. Об этом 14 мая сообщает пресс-служба компании.

«В рамках данного проекта в Перу уже поставлено необходимое оборудование и документация. В этом же году будет завершено строительство и оснащение учебного центра с тренажером для пилотов вертолета Ми-171Ш в Лиме», — сказал глава «Рособоронэкспорта».

По словам Михеева, Перу является давним партнером России в сфере военно-технического сотрудничества, и, кроме создания вертолётного центра, «Рособоронэкспорт» готов развивать сотрудничество по ряду других направлений. Речь, в частности, идёт об инфраструктурных проектах, модернизации ранее поставленной техники, экспорте новой продукции и трансфере технологий.

Добавим, с 16 по 19 мая на территории главного штаба сухопутных войск в Лиме пройдёт Международная выставка оборонных технологий SITDEF 2019. «Рособоронэкспорт» выступает на ней организатором единой российской экспозиции.

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