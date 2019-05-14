ЦБ РФ предлагает сдать онлайн-зачет по финансовой грамотности

Москва, , 12:23 — REGNUM В России с 15 по 29 мая пройдет ежегодный онлайн-зачет по финансовой грамотности. Зачёт для граждан организует Центробанк РФ, сообщается на сайте регулятора.

Принять участие в онлайн-зачете и проверить свои знания может любой желающий Для этого необходимо зарегистрироваться и пройти тест из 30 вопросов.

Отмечается, что участники могут выбрать уровень сложности теста в зависимости от уровня подготовки. Те, кто ответят на 23 вопроса за 60 минут получат персональные сертификаты.

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Как сообщало ИА REGNUM, ЦБ РФ проводит онлайн-тест по финансовой грамотности второй раз. В 2018 году тест прошли 300 тыс. человек, не только жителей России.

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