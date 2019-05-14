«Купи козу — продай козу»: Цена на газ для населения Украины пошла вверх

Киев, , 12:19 — REGNUM Украинские эксперты обсуждают решение компании «Нафтогаз Украины» повысить цену на природный газ для населения с 1 июня, передает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, что согласно дополнению к договорам купли-продажи газа, копией которого располагают украинские СМИ, «Нафтогаз» подготовил и разослал газораспределительным компаниям Украины проект, которым предполагается на июнь увеличить цену на газ на 4,6% или на 380 гривен, до 8.627 гривен за тысячу кубометров.

Политолог Юрий Гаврилечко в своем комментарии иронизирует, что действия «Нафтогаза» — это фактически вариант «купи козу — продай козу», только в кредит и без козы, но с пенёй и штрафными санкциями:

«С 1 мая цена на газ для населения Украины снизились на 303 грн за 1000 кубометров. С 8 550 до 8 247 грн. С 1 июня «Нафтогаз» повысит цену на природный газ для населения Украины на 380 гривен. С 8 247 до 8 627 грн за 1000 кубометров (с НДС)», — приводит цифры эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что согласно меморандуму между Украиной и МВФ в рамках новой программы сотрудничества, цена на газ для населения должна была в очередной раз повыситься с 1 мая 2019 года — на 15%. Однако власти страны в ситуации президентских и парламентских выборов не стали выполнять эти договоренности, заявив, что если цена на газ падает на мировых рынках, она должна стать ниже и на Украине. В итоге возник внутренний конфликт между правительством и «Нафтогазом», однако в итоге цены на топливо удалось немного снизить.

При этом глава «Нафтогаза» Коболев заявил в одном из интервью:

«Если бы мы могли продавать газ непосредственно населению и это регулирование, обязывающее использовать газсбыты, были сняты, мы могли бы к текущей рыночной ситуации продавать газ дешевле. Поэтому сейчас проблема уменьшения цены газа для населения Украины кроется в очень простом действии — убрать частных посредников между Нафтогазом и населением. И это только одно решение правительства».