В Южной Корее оштрафовали компанию Fiat Chrysler Automobile

Сеул, , 12:08 — REGNUM В Южной Корее оштрафовали компанию Fiat Chrysler Automobiles за подделку результатов испытаний на уровень выброса выхлопных газов, сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

Согласно данным источников, итало-американский автопроизводитель подделал результаты испытаний на уровень выбросов выхлопных газов и в период с марта 2015 года по ноябрь 2018 года экспортировал 4 576 автомобилей марки Jeep Renegade и Fiat 500 Х. На компанию будет наложен штраф в размере 7,31 млрд вон (~$6,15 млн).

Известно, что в декабре прошлого года представители министерства окружающей среды также оштрафовали компанию на сумму 3,2 млрд вон (~$2,69 млн) за подделку результатов испытаний на уровень выбросов выхлопных газов 3805 автомобилей.

Кроме того, результатами испытаний на уровень выхлопных газов также пренебрегали компании Volkswagen (ноябрь 2015 г), Nissan (июнь 2016 г), Audi, Volkswagen и Porsche (апрель 2018 г).

Известно, что в будущем компании Fiat Chrysler Automobiles будет запрещено продавать автомобили данных моделей на территории Южной Кореи.