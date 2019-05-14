«Good!»: Украинский министр восхищен объемами перевозок по Днепру

Киев, , 12:03 — REGNUM На Украине объем грузовых перевозок по Днепру в нынешнем году увеличился в 2,4 раза, заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян со ссылкой на данные ассоциации «Реки Украины».

Согласно информации чиновника, за четыре месяца 2019 г. перевозки грузов по Днепру достигли 1,975 млн тонн, при том что в прошлом году в этот период по реке транспортировали лишь 817,2 тысячи тонн грузов, передает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 14 мая.

Омелян уточнил, что перевозки металлопродукции по Днепру в январе-апреле текущего года выросли до 231 тыс. тонн, зерновых — до 1 млн тонн, а строительных материалов — 731,2 тыс. тонн. С другой стороны, перевозки нефтепродуктов с начала этого года уменьшилось до 4,4 тыс. тонн.

Приведенную статистику украинский министр оценил английским словом «Good!».

ИА REGNUM напоминает, что в апреле Администрация морских портов Украины (АМПУ) сообщила, что в первом квартале 2019 года, благодаря благоприятным погодным условиям удалось более, чем в 8 раз увеличить количество судопроходов по реке Днепр.

«С начала года осуществлено уже 665 судопроходов. Это дало возможность перевезти 723,9 тысячи тонн грузов, что в 7,7 раза превышает показатель за 1 квартал 2018 года», — сообщила пресс-служба ведомства.

АМПУ отмечала что среди грузов, которые перевозились по Днепру, большинство традиционно составляют зерновые.

Согласно данным ассоциации «Реки Украины», перевозки по Днепру в прошлом году составили около 9,9 млн тонн грузов, Дунаю — 6 млн тонн, а Южному Бугу — около 600 тыс. тонн (причем исключительно зерновые).