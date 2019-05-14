Михаил Делягин призвал мэрию Москвы не разжигать социальную рознь

Москва, , 11:51 — REGNUM Заявления московских властей о том, что в столице РФ средняя заработная плата через пять лет вырастет до 120−135 тысяч рублей, вызывают «массовое остервенение», считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 14 мая корреспонденту ИА REGNUM, комментируя соответствующий прогноз департамента экономической политики и развития Москвы.

«Очень интересно посмотреть на ту базу, на основании которой департамент делает такие выводы, — сказал Делягин. — В образовании и здравоохранении сокращают врачей и учителей, чтобы оставшимся повысить заработную плату. При этом чудовищно возрастает нагрузка, и люди превращаются из профессионалов в писарей. А в науке — другой способ. В научных учреждениях, если человек получал 40 тысяч рублей, он их и получает. Но если раньше 40 тысяч рублей — это была ставка, то теперь это треть ставки. Получается, что формально заработная плата резко выросла. Так что на месте людей из московской мэрии я бы не занимался разжиганием социальной розни, по крайней мере такими методами. Такие заявления вызывают массовое остервенение. Возможно, что чиновники московской мэрии судят по себе. Возможно, что у них средние заработные платы будут именно такими. Но я бы не распространял это на всех москвичей».

При этом экономист подчеркнул, что в Москве самые высокие (не считая Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов) средние заработные платы.

«Здесь концентрируется большинство крупнейших корпораций, здесь концентрируются органы государственного управления, да и сама Москва добилась профицита бюджета и в связи с этим тратит весьма широко, — сказал Делягин. — Однако официальная статистика полностью исключает «чёрный» и «серый» рынки труда».

Напомним, согласно прогнозу, который озвучили «Российской газете» представители департамента экономической политики и развития Москвы, прогнозируемое повышение макроэкономических показателей на период до 2021 года позволяет сделать вывод, что в течение 5−6 ближайших лет средняя заработная плата в Москве вырастет до 120−135 тысяч рублей. Кроме того, средняя зарплата москвичей, как полагают в департаменте, увеличивается на 5−10% в год.

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