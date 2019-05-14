Калужская область стала участником бизнес-миссии в Японию

Калуга, , 11:10 — REGNUM Представители Калужской области принимают участие в седьмой, ежегодной бизнес-миссия Ассоциации индустриальных парков в Японию, которая проходит с 13 по 17 мая. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Агентства регионального развития Калужской области, в состав делегации от региона вошли генеральный директор Агентства регионального развития Калужской области Николай Андреев и генеральный директор Корпорации развития Калужской области Владислав Самсонов.

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Основными целями бизнес-миссии являются презентация инвестиционного потенциала регионов РФ и возможностей для промышленной кооперации, продвижение индустриальных парков и особых экономических зон РФ, установление контактов с японскими инвесторами и партнёрами.

Программой бизнес-миссии запланирован инвестиционный семинар «Локализация производства — инструмент развития бизнеса японских компаний в России», экскурсия в биомедицинский кластер «KBIC», посещение индустриальных площадок Японии.

Напомним, в Калужской области реализуется инвестиционный проект альянса PSA Peugeot-Citroen и Mitsubishi Motors Corporation по производству автомобилей (ООО «ПСМА Рус») с 30-процентным участием японской корпорации. Компания ООО «Тойота Цусе РУС» реализует проект по организации складского комплекса для поставки автокомпонентов (бамперов) на завод «ПСМА Рус».

3 сентября 2018 года первый тестовый груз из Японии в Россию через Транссиб прибыл на контейнерный терминал «Фрейт Вилладж Ворсино» Калужской области. Тестовая поставка реализована в рамках договоренностей ОАО «Российские железные дороги» и министерства транспорта Японии об увеличении объёма поставок японских товаров в мультимодальном сообщении через дальневосточные порты России и Транссиб.

Напомним, Япония — одна из наиболее перспективных экономик мира с точки зрения прямых промышленных инвестиций в Россию. На сегодняшний день в России уже создано 67 производственных предприятий с полным или частичным японским участием. В том числе 20 японских предприятий разместились в индустриальных парках и ОЭЗ России (среди них Yokohama, Komatsu, Hitachi, Bridgestone и другие).

Еще несколько крупных японских производственных предприятий находятся в стадии проработки проекта и выбора производственной площадки.