Турпоток из России в турецкую Анталью значительно вырос

Анкара, , 13:11 — REGNUM Глава Ассоциации профессиональных менеджеров отелей Турции (POYD) Улкай Атмаджа заявил, что поток российских туристов в Анталью значительно вырос. По его словам, значительный рост потока туристов из РФ в Анталью зафиксирован в апреле 2019 года.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Улкай Атмаджа отметил: «Если в январе 2018 года Анталью посетили 20 452 российских туриста, то в январе 2019 года этот показатель вырос до 36 887. В марте 2019 года этот показатель вырос до 68 303. В апреле 2019 года число посетивших Анталью российских туристов выросло на 36% по сравнению с 2018 годом — с 216 617 до 295 641».

Глава ассоциации сообщил, что за четыре месяца Анталью всего посетило 1,56 миллиона туристов. Он добавил: «Полагаю, что число туристов в Анталье продолжит расти. А это значит, что проблемы, связанные с качеством и разнообразием туристических услуг, успешно решаются».