Фондовая биржа в Карачи отреагировала на соглашение с МВФ обвалом

Исламабад, , 13:05 — REGNUM 13 мая на Пакистанской фондовой бирже в городе Карачи (провинция Синд_ был зафиксирован сильнейший за всю историю обвал индекса KSE-100 за один день.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, в ходе «кровавой бани», как сегодняшний обвал охарактеризовали в СМИ, индекс биржи в Карачи потерял 937 пунктов, упав на 2,7%. Таким образом трейдеры прореагировали на новости о заключении сделки с МВФ (Международный валютный фонд) о кредитной программе. Жесткие условия, на которые пришлось согласиться Исламабаду, не вселяют уверенности пакистанским предпринимателям: они едва ли получат обещанные налоговые льготы и субсидии, а плавающий курс рупии означает еще большее удорожание доллара, столь необходимого для экспортных операций.

В цене потеряли почти все крупные компании, акции которых торгуются на бирже в Карачи. Среди «пострадавших» — банки, строительные и пищевые компании. Ожидается, что понижательный тренд на бирже продолжится.