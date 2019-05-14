В Казахстане планируют создать орган по контролю за финансовыми рынками

Нур-Султан, , 10:49 — REGNUM Функции регулирования финансового рынка в Казахстане планируется передать новому агентству по регулированию и развитию финансовых рынков, которое будет подчиняться непосредственно президенту республики. Об этом 14 мая заявил заместитель председателя Национального банка Казахстана Олег Смоляков, сообщает агентство «КазТАГ».

Замглавы финансового регулятора представил депутатам Мажилиса (нижней палаты парламент) Казахстана законопроект по вопросам регулирования и развития финансового рынка и микрофинансовой деятельности.

Смоляков добавил, что в рамках законопроекта планируется сформировать независимый орган регулирования финансового сектора. Национальный банк, в свою очередь, сконцентрируется на эффективности денежно-кредитной политики и реализации мер по контролю за инфляцией.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 апреля 2019 года глава Национального банка Казахстана Ерболат Досаев представил первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву информацию о состоянии на валютно-финансовом рынке. Бывший глава республики отметил, что позитивная динамика мировых цен на нефть положительно влияет на экономику республики.

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