Нет покупателей нефти: Прибыль компании «Укрнафта» в 2019 г. упала на 76,5%

Киев, , 10:24 — REGNUM Крупнейшая нефтедобывающая компания Украины «Укрнафта» в 2019 г. сократила чистую прибыль на 76,5%.

Согласно обнародованному отчету компании, по сравнению с первым кварталом 2018 г. чистая прибыль упала до 296 млн гривен, передает корреспондент ИА REGNUM. При этом чистый доход упал на 19%, до 6,7 млрд гривен.

Как пояснили в «Укрнафте», в первом квартале 2019 года 3 из 5 государственных аукционов по продаже нефти и конденсата не состоялись — в связи с отсутствием покупателей продукции. Соответственно, значительный объем сырья остался нереализованным, что напрямую повлияло на финансовые показатели.

Вместе с тем, в компании подчеркивают, что в полном объеме выполняют налоговые обязательства перед госбюджетом. Подчеркивается, что «Укрнафта» в 1-ом квартале уплатила налогов на сумму 3,8 млрд гривен, что на 9,7% превышает аналогичный показатель первого квартал 2018 года.

ИА REGNUM напоминает, что согласно официальным данным, «Укрнафта» в 2018 году увеличила чистую прибыль в 63 раза по сравнению с 2017 г. — до 6,438 млрд гривен.

«Нафтогазу Украины» принадлежит 50%+1 акция «Укрнафты», пакетом в 42% владеют миноритарные акционеры, подконтрольные структурам Игоря Коломойского.

Украинский эксперт по энергетике Юрий Корольчук заявлял, что слабая и, скорее всего, сознательная позиция руководителя «Нафтогаза» не позволила государству вернуть реальный контроль за «Укрнафтой».

"Все пять лет и также сейчас с помощью (главы «Нафтогаза») Коболева, компанию «Укрнафта» контролирует Коломойский и его миноритарная группа… Поэтому первой задачей для Коломойского является продолжение политики сдачи «Нафтогазом» интересов государства в «Укрнафте». Особенно Коломойского интересует будущая приватизация 50% государственного пакета акций», — объясняет Корольчук.