В Бурятии отменили итоги торгов на полмиллиарда рублей

Улан-Удэ, , 10:14 — REGNUM В Бурятии пересмотрят итоги аукциона на ремонт дороги стоимостью 509 млн рублей. Как сообщили ИА REGNUM в региональном управлении ФАС России, было установлено наличие нарушений при проведении аукциона на капитальный ремонт автодороги Онохой-Старая Брянь.

Всего на участие в торгах было подано две заявки, причём, обе были признаны соответствующими требованиям заказчика. Однако после определения победителя, проигравшая сторона обжаловала результаты. Проанализировав заявку победителя, в УФАС пришли к выводу, что компания не подтвердила свой опыт выполнения строительных работ.

«Аукционная комиссия не должна была принимать в качестве подтверждения имеющиеся в заявке акты выполненных работ по договору субподряда — субподрядчик выполняет только часть работ по контракту, акты подписываются не заказчиком строительных работ по объекту, а генподрядчиком», — отметили в управлении.

Антимонопольщики предписали аукционной комиссии отменить итоги торгов и повторно рассмотреть заявки участников с учётом решения антимонопольного органа.

Отмена результатов конкурса на ремонт дорог является не столь уже редким явлением в России. Как сообщало ИА REGNUM, в начале мая по требованию УФАС повторно были отменены результаты аукциона на ремонт дорог. Начальная цена контракта составила 827 млн рублей.

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