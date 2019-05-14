Поступления в государственный бюджет Казахстана превысили $10 млрд

Нур-Султан, , 10:04 — REGNUM Поступления в государственный бюджет Казахстана по итогам первых четырех месяцев 2019 года составили 3,993 трлн тенге ($10,53 млрд), что на 19,4% больше, чем годом ранее. Об этом 14 мая заявил министр финансов республики Алихан Смаилов, сообщает агентство «КазТАГ».

По его словам, за отчетный период дефицит бюджета составил 134 млрд тенге ($353 млн). Доходы государственного бюджета за отчетный период перевыполнены на 3,9%, в том числе республиканского бюджета — на 0,9%, местных бюджетов — на 13,5%.

Министр добавил, что перевыполнение плановых показателей достигнуто за счет налоговых поступлений в размере 13 млрд тенге ($34,3 млн), в том числе от штрафов и пени — 7,4 млрд тенге ($19,5 млн), доходов от госсобственности — 4,1 млрд тенге ($10,8 млн).

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первого квартала 2019 года доходы государственного бюджета Казахстана составили 1,567 трлн тенге ($4,13 млрд), что на 20,6% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

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