Как развеять евразийский скептицизм

Москва, , 09:50 — REGNUM Сегодня никого из экономистов не надо убеждать в целесообразности создания Евразийского экономического союза (ЕАЭС), который в настоящий момент объединяет Армению, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Россию. Выгоды от вхождения в него лучше всех понимают в руководстве пяти государств — членов ЕАЭС, когда анализируют показатели экономического сотрудничества, такие, например, как общий рост взаимной торговли, который в 2018 году превысил 11%.

Первая «пятилетка» ЕАЭС, официально оформленного договором в 2014 году, уже позади, а опросы показывают, что рядовые граждане значительно хуже осведомлены «о преимуществах членства в ЕАЭС». Основная причина, уверены аналитики — недостаток информации.

Как раскрыть преимущества кооперации между государствами в рамках ЕАЭС и что она дает рядовым гражданам? Что надо сделать, чтобы повысить осведомленность населения стран-участниц?

По инициативе Евразийского банка развития (ЕАБР) в Конаково Тверской области в конце апреля прошел II Конгресс евразийских СМИ. Он собрал представителей прессы и бизнеса из стран союза. О его работе и не только рассказал участник конгресса, вице-президент Общероссийской общественной организации «Инвестиционная Россия», сопредседатель Совета по международной экономической деятельности Ассамблеи народов Евразии Аркадий Амелин.

— Аркадий Владимирович, насколько сегодня важны темы, затронутые в работе конгресса?

Основная его повестка — это интеграция стран ЕАЭС и необходимость ее полноценного освещения в СМИ. Расширение сотрудничества, увеличение рынка сбыта, устранение барьеров — все это составляющие успешного развития экономики. В конечном счете, речь идет о восстановлении многого из того, что когда-то существовало в рамках единого государства СССР, налаживании нового партнерства на качественно ином уровне. И это та парадигма, которую ЕАЭС может сейчас противопоставить угрозе расширения глобальных торговых конфликтов, политике санкций и протекционизма.

Участники форума говорили об организации эффективного диалога, взаимодействия между предпринимателями и органами власти наших стран, — собственно, этим каждодневно занимается «Инвестиционная Россия» в рамках своей уставной деятельности. Особый акцент был сделан на особой роли прессы во всестороннем освещении процессов интеграции в рамках ЕАЭС.

— Какую роль, по вашему мнению, играет организатор конгресса — Евразийский банк развития — в формировании единого экономического пространства на евразийском континенте?

Эта роль очень важна. На сегодняшний день ЕАБР является единственным банком развития, который осуществляет операции на всем евразийском пространстве от восточных границ Евросоюза до восточных границ Китая. Кстати говоря, «Инвестиционная Россия» в марте 2019 года подписала соглашение о сотрудничестве с Международным союзом неправительственных организаций «Ассамблея народов Евразии», генеральным секретарем которой является председатель правления Евразийского банка развития Андрей Бельянинов.

Евразийский банк развития (ЕАБР), организатор II Конгресса евразийских СМИ, за 2018 год нарастил объем инвестиций более, чем на 1,6 млрд долларов США, профинансировав в странах ЕАЭС и Таджикистане 29 инвестиционных проектов, большинство из которых имеют межгосударственный статус и интеграционный характер. Таким образом, за истекший год кредитный портфель банка вырос на 47%. При этом, все больше транзакций проходят в национальных валютах, без использования доллара США.

— Проекты каких стран финансируются ЕАБРом в первую очередь?

Все страны-участницы банка (страны ЕАЭС и Таджикистан) равны. Никто не имеет какого-то преимущественного права на получение финансирования. Но если говорить о страновой структуре текущего инвестиционного портфеля, то 47,3% от всего объёма финансирования получила Россия, Казахстан — 37,5%, на третьем месте Белоруссия — 8,4%. Но такая разница в цифрах связана в первую очередь с размером экономик участников. Ну и, пожалуй, в какой-то степени с инициативностью страны-реципиента.

— Что вы подразумеваете, говоря об инициативности?

Возьмем, например, Республику Казахстан. Эта страна занимает особое положение. Именно на сегодня уже бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в 1994 году впервые выступил с идеей формирования Евразийского Союза на основе единого экономического и таможенного пространства. Инициативу создания Евразийского банка развития (учрежден 12.01.2006 г. ) также выдвинул президент Казахстана вместе с президентом России. Но не надо забывать, что у Казахстана одна из самых развитых экономик на постсоветском пространстве. В 2018 году ВВП страны вырос на 4%. За последние десять лет в Казахстан привлечено более $220 млрд иностранных инвестиций. Казахстан входит в Топ-30 стран мира (28 место) по рейтингу Doing Business Всемирного Банка.

Важно отметить, что сотрудничество бизнеса России и Казахстана развивается хорошими темпами. Накануне Конгресса евразийских СМИ в Правительства Москвы прошел Деловой завтрак на тему: «Казахстан: возможности для локализации производства, развитие экспорта в рамках ЕАЭС и партнерство с московским бизнесом». Организаторами выступили Московская ТТП, Посольство и Торговое представительство Казахстана в России, компания «Advantage Kazakhstan». Состоялся очень плодотворный диалог с казахстанскими коллегами.

Наконец, по примеру Казахстана была создана Ассамблея народов Евразии. Не случайно, руководитель Генерального секретариата Ассамблеи народов Евразии Светлана Смирнова вот уже который год встречает 1 мая в Казахстане. Дело в том, что в этот день, начиная с 1996 года, отмечается государственный праздник единства народа Казахстана.

— Возвращаясь к итогам II Конгресса евразийских СМИ, какова же все-таки роль СМИ в продвижении ценностей интеграции в рамках ЕАЭС?

Ответ очевиден — нужно больше внимания уделять результатам деятельности ЕАЭС за истекшее пятилетие, тем преимуществам, которые получили страны-участники от вхождения в союз. Было отмечено, что ЕАЭС стал заметным игроком на международной арене, последовательно отстаивающим экономические интересы своих членов. И это не может не вызывать уважение среди мирового сообщества. Сейчас уже порядка 50 государств выразили желание сотрудничать с Евразийским экономическим союзом. Создаются зоны свободной торговли с третьими странами. В этом контексте есть немало положительных примеров. Например, с момента вступления в силу торгового соглашения между Вьетнамом и ЕАЭС в 2016 г. темпы роста товарооборота между этой страной и Россией значительно возросли, в среднем они увеличивались на 30% в год. В 2018 г товарооборот Ханоя и Москвы достиг уровня в $5,2 млрд, что является рекордом за весь постсоветский период.

Кроме того, на Конгрессе говорилось о необходимости дальнейшего формирования скоординированной политики в отраслях экономики стран участниц ЕАЭС. Это имеет особое значение в связи с усилением неопределенности, турбулентности и дезинтеграционных процессов в мировой экономике, спровоцированных действиями ряда западных стран во главе с США. Большой интерес для наших государств представляет возможность обмена опытом по использованию модели государственно-частного партнерства (ГЧП) при реализации социально значимых и капиталоемких проектов. Координация имеет огромное значение и в связи с реализацией масштабных инфраструктурных проектов, таких как сопряжение ЕАЭС с китайской инициативой «Один пояс, один путь».

Если говорить о СМИ, то их роль в популяризации экономического партнерства стран ЕАЭС сложно переоценить. Мы до сих пор не умеем рекламировать или, как сейчас говорят, «пиарить» себя и свои достижения. Необходимо найти эффективный подход, правильные ключи к современной аудитории, прежде всего, молодому поколению, чтобы донести до максимально большого количества граждан наших и других стран ценность созданного нами союза. В простой и одновременно интересной форме рассказать, какую выгоду получает обычный, рядовой человек от интеграции, объединения усилий пяти государств.

Ради этого и создавался ЕАЭС.

Беседовал Олег Злобин