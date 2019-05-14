Москва, , 09:49 — REGNUM

Объём среднесуточной добычи углеводородов группой «Лукойл» в первом квартале 2019 года составил 2,4 млн барр. н. э., что на 4,1% превышает показатель в аналогичном периоде прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Показатель также на 0,3% превышает уровень, зафиксированный в четвёртом квартале 2018 года. В пресс-службе компании отметили, что увеличение добычи в основном связано с развитием газовых проектов в Узбекистане.

Общий объём добычи нефти в январе-марте 2019 года без учета проекта Западная Курна-2 составила 21,2 млн тонн, что на 1,5% выше уровня, показанного в первом квартале 2018 года и в среднесуточном выражении на 0,5% ниже уровня четвертого квартала прошлого года. Отмечается, что объём и динамика добычи нефти группой «Лукойл» в основном определяются внешними ограничениями объемов добычи российских компаний.

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