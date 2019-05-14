Рубль не покидает «привычного» диапазона

Москва, , 09:46 — REGNUM Несмотря на повышенную волатильность в большинстве классов активов, рубль продолжает торговаться в довольно сдержанном режиме. 13 мая российская валюта умеренно снизилась в пределах проторгованного диапазона, уступив доллару 0,35%, который обосновался неподалеку от ключевого локального сопротивления 65,50 руб., сдержавшего рост пары на прошлой неделе, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

«Валюты развивающегося сегменты и рисковые активы в целом болезненно отреагировали на сообщения о том, что Китай принимает ответные меры после недавнего повышения тарифов со стороны США. И хотя инвесторы были готовы к такому развитию событий, дальнейшая эскалация конфликта заставляет игроков сокращать риски. Причем в ответ на обвал акций Brent растеряла набранные ранее очки и ушла в минус, закрывшись под отметкой $70 за баррель», — пояснил эксперт.

Сегодня, 14 мая, уклонение от рисков остается актуальным. Азиатские площадки просели до 3,5-месячных минимумов, однако падение смягчили комментарии Трампа, который ожидает успешных дальнейших переговоров. На этом фоне нефть перешла к восстановлению, что ослабит негативное влияние на рубль в начале торгов.

«В краткосрочной перспективе для пробоя области 65,50 руб. доллару потребуется дополнительный катализатор. В случае улучшения настроений инвесторов пара может отступить, но снова в пределах привычного диапазона», — полагает Николаев.

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