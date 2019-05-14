В Казахстане посчитали выгоду от роста транзита интернет-посылок из Китая

Нур-Султан, , 09:40 — REGNUM Доходы компаний Казахстана от транзита посылок китайских интернет-компаний в Европу могут увеличиться к 2025 году в 9,6 раза, до 1,270 трлн тенге ($3,35 млрд). Об этом 14 мая заявил министр национальной экономики республики Руслан Даленов на заседании правительства, сообщает агентство «КазТАГ».

По его словам, республика находится в очень выгодном географическом положении, а также имеет все инфраструктурные возможности для перенаправления больших объемов интернет-посылок через территорию Казахстана.

Министр отметил, что за счет транспортного коридора Западная Европа — Западный Китай объем транзита планируется увеличить до 864 млн посылок к 2025 году.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 апреля 2019 года министерство финансов Казахстана и главное таможенное управление Китая подписали протоколы о предварительном обмене информации, методическом и информационном взаимодействии в области таможенной статистики и внешней торговли.

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