Поиски омбудсмена для бизнесменов Якутии: «Где мы будем брать кандидатуры?»

Якутск, , 09:42 — REGNUM В Якутии остаётся проблемным вопросом необходимость назначения уполномоченного по правам предпринимателей. Федеральный омбудсмен отказался трижды одобрить избранную на координационном совете по предпринимательству при главе республики кандидатуру и потребовал предоставить ему новых, ранее не мелькавших в списках, претендентов, передаёт корреспондент ИА REGNUM. В Якутии пока не могут понять, где искать этих претендентов.

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«Сегодня, 14 мая, я получил рекомендательное письмо от президента ТПП России, в котором до 17 мая нам предложено обсудить ситуацию и внести новые кандидатуры, — рассказал ИА ТайгаПост президент Торгово-промышленной палаты при главе Якутии Владимир Членов. — Во-первых, не понимаю, почему это нужно делать в таком пожарном режиме, а во-вторых, где мы будем брать кандидатуры? К нам обращались за поддержкой Айталина Соколова и Сардана Павлова. Теперь что, мы должны выдумывать космонавтов, которые не состояли в отряде космонавтов? Считаю, что наши кандидаты должны быть как минимум членами ТПП, которых мы хорошо знаем. И мы не должны кому-то навязывать свою волю, если он сам её не выразил».

Ранее на голосовании за омбудсмена трижды побеждала руководитель объединения предпринимателей республики «Вместе мы — сила!» Ирина Котенко, представители ТПП Айталина Соколова и Сардана Павлова не набрали достаточного количества голосов, а больше желающих защищать права бизнесменов среди членов торгово-промышленной палаты республики не нашлось. Между тем, федеральный уполномоченный Борис Титов не одобряет её кандидатуру, аргументируя свою позицию поступившими в её адрес жалобами, авторы и суть которых не называются.

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«Если у него есть реестр подписантов, пусть его озвучит. У нас же открытое общество, и мы должны провести свою проверку по поводу изложенных в жалобах фактов. Необходимо сделать независимую оценку происходящего. Но для этого нужны основания, приведенные в жалобах, если это, конечно, не анонимки. Моё личное мнение: у главы республики, который представил кандидатуру Ирины Котенко на согласование Уполномоченному по защите прав предпринимателей России, нет оснований сомневаться в процедурах по выдвижению и утверждению Котенко. Если они есть у Титова, пусть покажет доказательную базу — фамилии, имена, отчества…», — подчеркнул Владимир Членов.

Как сообщало ИА REGNUM, попытки выбрать бизнес-омбудсмена Якутии предпринимаются с осени 2018 года. Тогда за место уполномоченного по правам предпринимателей боролись общественница Марина Богословская и Ирина Котенко, действия сторонников первой привели к тому, что заседанию координационного совета по предпринимательству не хватило участников для кворума. Есть версия, что Борис Титов намерен оставить омбудсменом Айталину Соколову, которая сначала, когда истёк срок её полномочий, собиралась сменить работу на должность в правительстве, а потом стала снова претендовать на место уполномоченного.

«Более принципиального и последовательного человека, занимающегося защитой интересов малого и среднего бизнеса на общественных (замечу!) началах, надо ещё поискать. Я знаю, что на неё постоянно пытаются давить, в том числе представители КНО, которые ходят к Котенко «проверять», чуть не чаще, чем к себе в офис, но коса постоянно находит на камень. Ирина Владимировна Котенко — готовый омбудсмен, ей даже не требуется входить в курс дела. Достаточно сказать, что она бралась защищать в судах предпринимателей, которым отказал в защите аппарат республиканского уполномоченного. И выигрывала! Увы, её принципиальность и прямолинейность нравится не всем. И в том числе — некоторым ее коллегам-общественникам», — характеризовал Ирину Котенко председатель координационного совета по предпринимательству при главе Якутска Виталий Обедин.