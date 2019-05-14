Объем инвестиций Lotte Group в США превысил отметку в $4 млрд

Сеул, , 09:40 — REGNUM В последнее время южнокорейская компания Lotte Group становится лидером по объему инвестиций в США. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на свои источники.

По данным источников, объем инвестиций пяти дочерних компаний Lotte Group, таких как Lotte Chemical, Lotte Duty Free, Lotte Hotel, Lotte Global Logistics и Lotte International, превысил отметку в $4 млрд.

Известно, что южнокорейская компания увеличила объем инвестиций в разных сферах Соединенных Штатов Америки. В 2011 году компания построила завод по производству конструкционного пластика в Алабаме, в 2013 году — открыла магазин беспошлинной торговли Lotte Duty Free в аэропорту Гуама, в 2015 году — приобрела отель New York Palace Hotel, и в 2019 году — построила завод в Лейк-Чарльз.

Новый завод компании Lotte Chemical в Луизиане способен производить 1 млн тонн этилена в год. Известно, что общая стоимость проекта составила 3,1 млрд.

Расширяя объем инвестиций на рынке США, южнокорейская компания Lotte Group становится образцовой моделью инвестиционного сотрудничества между Южной Корей и США, создавая рабочие места и оживляя региональную экономику.