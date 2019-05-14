В Прикамье штрафы для безбилетников увеличат в пять раз

Пермь, , 09:33 — REGNUM В Прикамье депутаты ко второму чтению законопроекта о штрафах для безбилетников в общественном транспорте внесут поправку. Штрафы однозначно вырастут, но не в десять, а пять раз. Сейчас зайцев штрафуют на 100 рублей. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-центре Заксобрания Пермского края, изначально законопроект предполагал повышение суммы штрафа до 1 тысячи рублей, сейчас речь идёт о санкции в 500 рублей.

Инициатором поправки стал депутат Александр Гигоренко (ЛДПР).

«Мой главный аргумент — да, нужно наводить порядок в сфере транспорта, в том числе бороться с безбилетниками, но размер штрафов экономически не обоснован (сумма штрафа, предложенного правительством, в 25 раз превышает стоимость билета), а самое главное, ударят по социально незащищенным слоям населения.

При минимальной зарплате в 12−13 тысяч рублей штраф в тысячу рублей за безбилетный проезд и две тысячи за повторное нарушение — просто нонсенс. И ладно еще Пермь (тут средняя зарплата выше), но в территориях подобные штрафы просто могут лишить людей куска хлеба (и не одного). Знаю это по себе. Когда я был студентом и только начал работать, часто тратил на проезд последние деньги», — сказал парламентарий.

На заседании рабочей группы, где обсуждался вопрос административной ответственности, поднимался и вопрос собираемости таких штрафов. При этом правительство согласилось, что соответствующие органы не всегда эффективно справляются с задачей по сбору административных штрафов с населения, а после перехода на новую транспортную систему перевозчик не будет заинтересован в сборе выручки с пользователей общественного транспорта.

Представитель краевого минтранса пояснил, что при определении размера штрафа руководствовались суммой, которая бы покрывала недельное пользование общественным транспортом без оплаты проезда.

Депутат Александр Третьяков («Единая Россия») предложил правительству прислушаться к мнению коллег:

«Исходя из того, что фискальная нагрузка на население увеличивается, предлагаю установить штраф на уровне 500 рублей до 2020 года. После этого проанализировать результаты и при необходимости скорректировать размер штрафа».

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