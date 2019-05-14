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Москва отдаст Ярославской области бывшие в употреблении автобусы

Экономика

Они будут работать и на селе, и в городе

Москва отдаст Ярославской области бывшие в употреблении автобусы
Иллюстрация: Yarregion.ru
Автобус

Ярославль, 14 мая 2019, 09:27 — REGNUM  Правительство Москвы передаст Ярославской области 73 бывших в употреблении автобуса ЛиАЗ большого и среднего класса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Машины будут работать как на регулярных маршрутах области, так и областного центра. Часть автобусов поступят в «Ярославское АТП», часть — в «ПАТП-1». В правительстве региона рассказали, что машины поступят на самые проблемные участки, так как многие автобусы в Ярославле изношены практически полностью. Машины из Москвы хоть и эксплуатировались в столице, но лучше.

«Автобусы находятся в исправном техническом состоянии, пригодны для эксплуатации и отвечают всем требованиям, предъявляемым к безопасности и комфорту при перевозке пассажиров», — рассказала и. о. директора департамента транспорта Ярославской области Екатерина Галеева.

Поступление техники запланировано на июль. Ранее в Ярославль поступили бывшие в употреблении трамваи из Москвы, которые уже работают в городе.

Читайте ранее в этом сюжете: Ярославское «ПАТП-1» берет в лизинг десять автобусов

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Судьба общественного транспорта в городах России
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