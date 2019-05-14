Amazon заплатит $10 000 сотрудникам, которые захотят уволиться

Вашингтон, , 09:29 — REGNUM Amazon заявила о готовность заплатить $10 000 каждому своему сотруднику, который решит покинуть компанию и сформировать новый стартап в США, ориентированный на доставку посылок. Об этом компания сообщает в пресс-релизе 13 мая.

Аmazon также обещает платить этим людям эквивалент их трехмесячной зарплаты, когда они работали на компанию. Предложение следует в ряду усилий компании, нацеленных на то, чтобы в ней работали только те, кто хочет в ней работать, а другие не оставались против своего желания. Генеральный директор Джефф Безос пять лет назад в письме акционера рассказал о программе «Заплати, чтобы уйти», и теперь компания идет дальше.

Программа также соответствует усилиям Amazon по открытию новых вариантов доставки.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня место мирового лидера среди онлайн-магазинов занимает сервис компании Amazon. Для сравнения, в 2018 году доход Google Express составил $1 млрд, в то время как Amazon удалось заработать $141 млрд.