Вторник, 14 Мая 2019 года
09:57:51 МСК

Amazon заплатит $10 000 сотрудникам, которые захотят уволиться

Экономика

Компания очень давно побуждает уходить тех работников, которые не хотят в ней работать, и ищет для этого разные способы

Вашингтон, 14 мая 2019, 09:29 — REGNUM  Amazon заявила о готовность заплатить $10 000 каждому своему сотруднику, который решит покинуть компанию и сформировать новый стартап в США, ориентированный на доставку посылок. Об этом компания сообщает в пресс-релизе 13 мая.

Аmazon также обещает платить этим людям эквивалент их трехмесячной зарплаты, когда они работали на компанию. Предложение следует в ряду усилий компании, нацеленных на то, чтобы в ней работали только те, кто хочет в ней работать, а другие не оставались против своего желания. Генеральный директор Джефф Безос пять лет назад в письме акционера рассказал о программе «Заплати, чтобы уйти», и теперь компания идет дальше.

Программа также соответствует усилиям Amazon по открытию новых вариантов доставки.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня место мирового лидера среди онлайн-магазинов занимает сервис компании Amazon. Для сравнения, в 2018 году доход Google Express составил $1 млрд, в то время как Amazon удалось заработать $141 млрд.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Информационные технологии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить