В Нацбанке Казахстана назвали факторы, укрепившие курс тенге

Нур-Султан, , 09:25 — REGNUM Курс национальной валюты Казахстана с начала 2019 года укрепился на 4,77 тенге или на 1,2%, сообщили в пресс-службе Национального банка республики.

В финансовом регуляторе уточнили, что курс национальной валюты укрепился с 384,2 до 379,4 тенге за доллар США. Отмечается, что основные факторы курсообразования складываются для Казахстана благоприятно. В частности, цены на нефть с начала года выросли с $54 до $70 за баррель.

В Нацбанке добавили, что давление на валюты развивающихся стран также оказывает неопределенность в торговом противостоянии между США и Китаем. Кроме того, спрос на казахстанские активы растет в связи со смягчением процентной политики ФРС США.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января по 2 апреля 2019 года курс национальной валюты Казахстана укрепился на 1,2%. По словам главы Нацбанка республики Ерболата Досаева, курс тенге формируется в зависимости от ситуации с платежным балансом страны.

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