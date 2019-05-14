Фонд развития промышленности направит на новые проекты свыше 1 млрд рублей

Москва, , 09:16 — REGNUM Российский Фонд развития промышленности (ФРП) планирует направить на новые проекты в Московской области, Мордовии, Удмуртии и Югре свыше миллиарда рублей. Об этом сообщила пресс-служба фонда.

Так, мордовскому предприятию «ЭМ-КАТ» одобрено предоставление льготного займа с целью увеличения производства катанки для кабельной промышленности и повышения производительности труда на 20%. Стоимость проекта составит 560 млн рублей, из которых 300 млн рублей могут быть предоставлены по линии ФРП.

Завод нефтегазового оборудования «Техновек» в Удмуртии планирует расширить выпуск оборудования для нефтегазовых предприятий и увеличить объемы экспорта. Стоимость проекта составляет 297 млн рублей, из которых около половины могут быть предоставлены ФРП.

Предприятие «МУБР» из Югры планирует взять в лизинг три буровых установки российского производства. Общая стоимость трёх проектов составляет 2,09 млрд рублей, из которых 566 млн рублей в виде трёх займов могут быть предоставлены ФРП на оплату части аванса по договорам лизинга.

Компания «Зеленая дубрава» из Дмитрова Московской области одобрен заем в размере 14,2 млн рублей по программе «Маркировка лекарственных средств».

Отмечается, что до получения льготных займов с компаниями должны быть подписаны договоры, фиксирующие обязательства сторон.

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