Москва, , 09:14 — REGNUM

В Арбитражный суд Москвы поступил иск Главного управления Центробанка России в лице Банка России по ЦФО, потребовавшего банкротства лишенного в апреле лицензии АО «Тройка-Д Банк». Иск пока не принят к производству, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Банк Иван Шилов © ИА REGNUM

Исковое заявление поступило 8 мая 2019 года, подробности дела пока неизвестны. На июль 2018 года основным акционером компании с долей 99,99% являлось московское АО «Управляющая компания «НИК Развитие» доверительный управляющий Закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом «Евразия инвестментс» (АО «УК «НИК Развитие» Д. У. ЗПИФ комбинированный «Евразия инвестментс»). Конечным бенефициаром АО является Андрей Яценко.

Напомним, лицензии московский банк лишился 17 апреля 2019 года, основанием стало то, что АО допускало «нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Помимо этого, банк не обеспечивал достоверных сведений по операциям, что подлежат обязательному контролю ЦБ РФ, а также систематически занижал величину необходимых к формированию резервов, завышал стоимость имущества для улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения. Обязательные нормативы, по данным ЦБ РФ, банк «формировал» искусственно. Кредитная организация на момент отзыва лицензии занимала 185-е место в банковской системе России.

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13 мая временная администрация банка сообщила о возможности в течение полугода с даты отзыва лицензии обратиться с заявлением о возврате ценных бумаг и иного имущества, принятого АО на хранение, по договорам доверительного управления, депозитарным договорам и договорам о брокерском обслуживании.

По итогам 2017 года чистый убыток АО составил 57 млн рублей. По последним открытым данным, на апрель 2017 года численность персонала банка была около 280 человек.

У акционерного общества в период, предшествовавший отзыву лицензии, было 13 дополнительных офисов, в том числе в Нижнем Новгороде.