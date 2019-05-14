Владивосток, Приморский край, , 09:09 — REGNUM

Инженерные подразделения Восточного военного округа приступили к сносу ветхих зданий на территории бывших военных городков в зоне ответственности округа. Всего запланировано снести более 100 зданий и сооружений, расположенных в Амурской области, Хабаровском и Приморском краях, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ВВО.

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Представители Минобороны разъяснили, что здания будут разрушать механически и с помощью взрывчатки. Всего для этой работы привлечено около 250 военнослужащих, задействовано более 40 единиц техники, в том числе инженерные машины разграждения ИМР-3 и экскаваторы ЭОВ-3521. Работы планируется завершить к 1 сентября.

Ранее в Минобороны заявляли, что таким образом специалисты инженерно-саперных подразделений получают практический опыт использования и применения взрывчатых веществ и инженерного вооружения.

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Как рассказал источник, знакомый с ситуацией, запланированный объём работ будет проведён специалистами окружной инженерно-сапёрной бригады и инженерно-сапёрных полков 5-й и 35-й общевойсковых армий Восточного военного округа.

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Как сообщало ИА REGNUM, саперы Западного военного округа (ЗВО) Минобороны РФ в 2018 году обезвредили и уничтожили более 12,5 тыс. боеприпасов времен Великой Отечественной войны, обеспечив безопасность жителей 154 населенных пунктов Российской Федерации.