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Активы национального фонда Казахстана с начала года выросли на 2,2%

Экономика

Золотовалютные резервы Казахстана составили $27,1 млрд

Нур-Султан, 14 мая 2019, 09:08 — REGNUM  Общие международные резервы Казахстана по состоянию на 1 мая 2019 года составили $86,4 млрд, что на 0,4% больше, чем 1 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе Национального банка республики.

В финансовом регуляторе уточнили, что активы национального фонда выросли с начала года на 2,2%, до $59,3 млрд. Золотовалютные резервы Казахстана составили $27,1 млрд, что на 0,2% больше, чем в марте.

В Нацбанке добавили, что снижение международных резервов с начала 2019 года является следствием обслуживания внешних обязательств, в том числе связанных с оттоком средств со счетов банков в связи с дедолларизацией вкладов.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первого квартала 2019 года чистые международные резервы Казахстана сократились на 12,8%, до $26,545 млрд. По состоянию на 1 апреля 2019 года активы национального фонда Казахстана выросли на 2,19%, до $58,981 млрд.

Читайте ранее в этом сюжете: Чистые международные резервы Казахстана в I квартале сократились на 13%

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Экономика Казахстана
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