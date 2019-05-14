Россия и Китай будут развивать сотрудничество в области метрологии

Санкт-Петербург, , 08:44 — REGNUM Важное значение метрологического сотрудничества для развития российско-китайских экономических отношений отметил глава Государственного управления по регулированию рынка Китая (SAMR) Цинь Ичжи во время визита во ВНИИМ им. Д.И. Менделеева. Об этом сообщила пресс-служба российского института.

На встрече глава SAMR отметил большой вклад советских и российских метрологов в строительстве новой китайской промышленности. В свою очередь генеральный директор Национального института метрологии (NIМ) Дуань Юнинь подчеркнул, что для Китая наиболее перспективными направлениями являются температурные измерения, вибрация, измерения массы, физико-химическое направление, а также обмен кадрами, совместная деятельность в международных и региональных метрологических организациях, научные исследования.

Рассказывая о совместной работе с NIM, заместитель директора по международной работе ВНИИМ Юрий Кустиков отметил активное участие КНР в работе по гармонизации международной системы обеспечения единства измерений и устранение технических барьеров в российско-китайских торговых отношениях.

В ходе общения российские метрологи продемонстрировали руководству SAMR государственные первичные эталоны, усовершенствованные в 2018 году. Большой интерес у гостей вызвал Государственный первичный эталон единицы поглощённой дозы и мощности поглощённой дозы бета-излучения. Эта новейшая установка является основой метрологического обеспечения дозиметрических измерений в области бета-излучения в России. Её модернизация позволит более эффективно развивать дозиметрию бета-излучения, будет способствовать совершенствованию отраслевой нормативной базы и реализации государственных программ в области здравоохранения и борьбы с онкологическими заболеваниями.

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