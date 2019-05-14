Оренбург, Оренбургская область, , 08:40 — REGNUM

Прокурор Оренбургской области Сергей Берижицкий указал доход за 2018 год в сумме 9 508 682 рубля. Стоит отметить, в 2018 году глава ведомства задекларировал 3 090 746 рублей.

В сведениях об имущественном положении также произошли изменения. В собственности за 2018 год указано два земельных участка (1 тыс. кв. метров и 1,3 тыс. кв. метров) и жилой дом (661,7 кв. метров). Частный дом и участок в 1 тыс. квадратов появились только в 2018 году. Годом ранее прокурор называл среди объектов недвижимости, которыми владеет, земельный участок (1,3 тыс. кв. метров), дом (363,4 кв. метров), гараж (24,2 кв. метра), квартиру (137 кв. метров) и кладовку. В пользовании находились жилой дом (110 кв. метров) и участок (917 кв. метров). Автомобиль у прокурора остался прежним — Тойота Ленд Крузер Прадо.

У супруги прокурора доходы напротив снизились: с 987,4 тыс. рублей в 2017 году до 457 тыс. рублей в 2018 году. В собственности по-прежнему значатся половина доли участка (917 кв. метров) и дома (110 кв. метров).

Добавим, в Оренбургской области среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций всех форм собственности в 2018 году составила 30 523 рубля, при этом в различных сферах экономики отмечен значительный дисбаланс.