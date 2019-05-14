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Южная Корея и Япония подписали самый крупный экспортный контракт в истории

Экономика

Сумма экспортного контракта составила $50 млн

Сеул, 14 мая 2019, 08:29 — REGNUM  Представители Южной Кореи и Японии подписали крупнейший в истории торговых отношений двух стран экспортный контракт. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства морских дел и рыболовства.

Известно, что сумма экспортного контракта составила $50 млн.

Япония является крупнейшим импортером водорослей ким в Корее. В 2018 году объем импорта ким составил $525 млн или 22,5% от общего объема.

Известно, в рамках экспортного контракта Южная Корея поставит в Японию прессованные сушеные водоросли ким (аналог нори) и продукты на ее основе.

«В Японии сократилось производство прессованных сушеных водорослей, поэтому это отличный шанс для наших компаний продемонстрировать высокое качество нашей продукции», — сообщили представители министерства.

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