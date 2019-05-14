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Россия полностью обновит рыбопромысловый флот до 2030 года

Экономика

В локализации производства оборудования для развития российской рыбной индустрии участвует ирландский консорциум KNARR

Брюссель, 14 мая 2019, 08:27 — REGNUM  Полное обновление российского рыбопромыслового флота будет осуществлено до 2030 года, заявил заместитель руководителя Росрыболовства Пётр Савчук на встрече с главой KNARR Russia Йонасом Тригвассоном и представителями компаний, которые входят в морской консорциум KNARR и работают на территории России. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Встреча с представителями ирландского консорциума прошла в Брюсселе на прошлой неделе. Её главной темой стало выполнение работ по модернизации береговой переработки и строительство малого флота. Как отметил Савчук, Россия заинтересована в ускорении сроков локализации производства оборудования для развития российской рыбной индустрии.

«Вопрос локализации становится очень острым. Знаю, что у вас есть соответствующая программа, но двигаться в этом направлении нужно быстрее. Мы продолжим строительство современного флота, до 2030 года он будет полностью обновлен, а значит, суда, старше 30 лет, не будут работать в ИЭЗ России», — сказал заместитель руководителя Росрыболовства.

В свою очередь Тригвассон подтвердил, что программа консорциума по локализации производства на территории России развивается. Так, на санкт-петербургском предприятии KNARR в штате работает уже 50 инженеров.

Отмечается также, что тема локализации производства в сфере оборудования в России будет включена в деловую программу III Международного рыбопромышленного форума и Выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий, которые состоятся в Санкт-Петербурге 10−12 июля.

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Рыболовство, разведение, переработка рыбы и морепродуктов
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